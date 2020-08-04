04.08.2020, 11:06

Департамент: на вечеринке в тартуском клубе Naiiv заразилось пять местных и гражданка Финляндии. И это не предел


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Naiiv
NaiivEkspress Meedia

Департамент здоровья подтвердил, что на вечеринке в тартуском баре Naiiv коронавирусом заразились пять местных жителей и одна гражданка Финляндии.

Среди местных — два работники Клиники Тартуского университета, о которых уже сообщалось на прошлой неделе.

В департаменте отметили, что очаг, получивший начала с вечеринки в Naiiv, разрастется еще.

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