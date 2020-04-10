Департамент: на праздниках люди хотят увидеть своих близких, но мы не можем себе это сейчас позволить

Руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкметс напоминает людям о том, что несмотря на праздники, длинные выходные и хорошую весеннюю погоду, нельзя забывать об установленных ограничениях и правилах: соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, оставаться дома при болезни.

Консультационный телефон семейных враче работает и по праздникам и может при необходимости направить на тестирование от коронавируса.

Из 11 новых случаев заражения коронавирусом в Тарту большинство связано с домом призрения Табивере.

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару сказал, что за последние десять дней было сделано 1327 патрулирований, и в основном люди придерживаются правила 2+2, но опасение вызывают лесные тропы.

"Во время праздников люди хотят увидеть своих близких, родителей, коллег, работники передовой линии хотят увидеть семьи, но нужно подчеркнуть, что мы не можем себе это сейчас позволить. Чем больше мы следуем правилам, тем легче будет выйти из кризиса. Сейчас запрещены и сборы в церквях. Они будут передаваться путем онлайн-трансляций", — сообщил Таммеару.

Также участились возгорания сухой травы. Таммеару напоминает, что ее поджигать запрещено.

Тейли Пийскоппель из Департамента полиции и погранохраны призывает родителей на выходных проводить время со своими детьми, чтобы они не собирались на улице в группы.

Можно ли сказать что эпидемия коронавируса идет на спад? Вайкметс признал, что сейчас каждый день число положительных тестов на коронавирус сокращается, а это может быть знаком того, что инфицирование замедляется.

"Но мы не можем сказать, что наступил переломный пункт", — подчеркнул Вайкметс. По его словам, его преодоление ожидается в середине или конце апреля.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!