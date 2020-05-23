Департамент: на Иванову ночь внуки могут отправиться к бабушкам и дедушкам на шашлыки

По словам руководителя отдела мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемиологического контроля Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, на Яанов день внуки могут навестить бабушек и дедушек, пишет Eesti Ekpress.
При этом совместные посиделки должны проходить на улице и все их участники должны быть здоровы.
”Да, можно подумать о том, чтобы собраться всем вместе на шашлыки. Но необходимо поддерживать чистоту рук и не давать другим пить или есть из ваших тарелок и стаканов”, — посоветовала специалист.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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