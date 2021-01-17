Департамент: на дорогах Эстонии опасность гололеда

По прогнозу синоптиков, на юге Эстонии ожидается снег, температура воздуха минусовая.

День будет пасмурным, с прояснениями. Местами небольшой снег, днем ​​на севере Эстонии немного потеплеет, но температура будет ниже нуля.

Департамент напоминает, что во время движения необходимо избегать резких движений руля, поскольку можно потерять управление.

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