Департамент: на дорогах Эстонии опасность гололеда

Департамент шоссейных дорог сообщает, что рано утром дороги были влажными из-за антигололедных средств. Местами дороги заснеженные, в некоторых местах может быть гололед.
По прогнозу синоптиков, на юге Эстонии ожидается снег, температура воздуха минусовая.
День будет пасмурным, с прояснениями. Местами небольшой снег, днем на севере Эстонии немного потеплеет, но температура будет ниже нуля.
Департамент напоминает, что во время движения необходимо избегать резких движений руля, поскольку можно потерять управление.
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