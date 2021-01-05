Департамент лекарственных средств рассказал об эффективности вакцины от COVID-19 и побочных эффектах

- Сейчас у нас только одна вакцина — Pfizer, — рассказала Уускюла. — Её исследования проводились не в спешке. Испытания были огромные, более 40 тысяч участников (половина из которых получили вакцину — половина плацебо). Известно, что вместе с вакцинами возникают нежелательные реакции обычно в течение 4-6 недель после вакцинации. Сбор информации об эффективности вакцины продолжается, потому что мы пока не знаем, сколько длится защита. И также идет сбор всех нежелательных реакций. Сегодня можно сказать, что вакцина эффективная, нежелательных реакций мало. Имунная защита — не менее 6 месяцев, но ежемесячно мы получаем новые данные. Скоро мы сможем узнать, может быть, ее хватает на 7 месяцев или даже на год, как вакцины гриппа. Но вирус — новый. Мы не знаем, сколько длится иммунитет у людей, которые переболели им.

- Нужно ли вакцинироваться тем людям, которые уже переболели?

- Да, это имеет смысл. Потому что защиты от коронавируса не хватает надолго.

- В Эстонии добровольная вакцинация?

- Вакцинация добровольная. Врач должен объяснить все противопоказания, нужно с ним обсудить, надо ли делать вакцину. До сегодняшнего дня мы знаем, что есть эффект анафилаксии (удушье — RusDelfi), он очень редкий, но для этого надо оставаться в кабинете врача или поблизости в течение 15-20 минут.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!