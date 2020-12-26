Департамент лекарственных средств объясняет: как разные типы вакцин от коронавируса работают в нашем организме?

Это означает, что в организме вырабатываются антитела против возбудителя и иммунных клеток (Т-лимфоцитов). Позже они могут идентифицировать патоген и уничтожить его. Вакцина обеспечивает защиту от инфекционного заболевания без того, что человек должен переболеть им.

Традиционные вакцины содержат в качестве антигена:

целый патоген — вирусную частицу или бактерию, которые были либо инактивированы, либо аттенуированы, так что они не могут вызвать заболевание;

одна или несколько частей или компонентов возбудителя. Отсюда и название — компонентные вакцины.

Что такое мРНК-вакцины?



В разработке несколько вакцин от COVID-19 на основе нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Основная функция нуклеиновых кислот в организме — хранить и передавать информацию. мРНК — это нуклеиновая кислота, которая действует как посредник в клетке, переводя информацию с ДНК в синтез белка посредством машин под названием рибосомы. Рибосомы производят белки на основе информации, содержащейся в мРНК. Таким образом, новизна мРНК-вакцины в том, что она содержит только информацию об антигене, а не сам антиген, и организм должен приготовить антиген самостоятельно и за счет собственных ресурсов. Таким образом, традиционные вакцины и вакцины на основе нуклеиновых кислот можно сравнить с готовой едой и рецептом. Для вакцин Pfizer и Moderna, которые были одобрены в Европейском Союзе, ”рецепт” SARS-CoV-2 в игольчатом белке.

Поскольку мРНК-вакцина содержит информацию только об одном вирусном белке, мРНК в вакцине не позволяет нам создать целую вирусную частицу в наших клетках, и мРНК не может встроиться в нашу ДНК.

В вакцине мРНК упакована в липидные наночастицы или жировой пузырь. Упаковка в жировой пузырь помогает защитить молекулу мРНК от распада и лучше проникнуть в клетки, потому что только там синтезируются на основе информации о мРНК вирусный белок или антиген. В настоящее время в мире нет вакцин на основе мРНК для человека, но они исследуются уже несколько десятилетий. Появление вакцин на основе мРНК стало возможным благодаря техническому прогрессу — только в последние десятилетия были обнаружены способы повышения стабильности мРНК, так что ”рецепт перед чтением” не разрушается в организме.