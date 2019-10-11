Департамент и учителя бьют тревогу: среди школьников процветает торговля опасным для здоровья снюсом

Согласно полученной от учителей информации, в школах развернулся настоящий вторичный рынок, где ученик старших классов продают использованные подушечки снюса ученикам помладше, говорит руководитель информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер.

При этом в центр по отравлениям поступает все больше звонков от родителей, чьи дети получили никотиновое отравление от считающегося безобидным жевательного табака. Число таких звонков за этот год выросло почти вдвое.

Одер считает, что люди просто стали жертвами рекламы. Недавно появившийся в продаже в Эстонии снюс рекламируется как более безопасный, чем традиционный снюс, потому что содержит вместо табака вымоченную в никотине целлюлозу. Но как ни крути, а никотин — нейротропный яд, и передозировка им вызывает отравление как у детей, так и взрослых.

При этом потенциал вызывать зависимость в данном случае такой же высокий, как и при употреблении опиодов.

Отравление никотином вызывает не только снюс, но и жевательные резинки и пластыри с никотином, жидкости э-сигарет, и даже если просто разжевать обычную сигарету.

Одер отмеает, что если у родителей появляется подозрение, что ребенок употребляет подушечки снюса или какие-либо другие продукты с содержанием никотина, то нужно проконсультироваться в инфолинии по отравлениям — 16662.

Если ребенок уже сонные или без сознания, и вы подозреваете передозировку никотином, то нужно тут же позвонить по экстренному номеру 112.

В случае отравления может также помочь активированный уголь.