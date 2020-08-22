Департамент государственной инфосистемы: приложение ТikTok — угроза безопасности

"Это решение основывается на полученной в июне и подтвердившейся позднее из других источников информации, что TikTok собирает непомерно много сведений о пользователях. Более того, это приложение выуживает информацию о самом телефоне, что позволяет постоянно отслеживать местоположение телефона и хранящиеся в нем данные", — говорит завотделом Департамента государственной инфосистемы Тыну Таммер.

Департамент инфосистемы сообщил о своем решении и другим госучреждениям.

"Мы пока такого запрета не ввели, но у нас создана рабочая группа, которая оценивает это предложение. В системе МВД нам известны все служебные телефоны, в которые загружен TikTok. Бывают случаи, когда полиции требуется, например, в интересах следствия заглядывать в TikTok, и у нас есть обзор такой деятельности", — говорит руководитель службы инфобезопасности Центра инфотехнологий при МВД Уко Валтенберг.

Мобильное приложение TikTok создано китайской компанией ByteDance, и это усугубляет подозрения в его небезопасности.

Некоторое время назад ТikTok запретили в Индии, а в США президент Дональд Трамп подписал указ, предписывающий фирмам и частным лицам прекратить всякие финансовые отношения с владельцами TikTok.