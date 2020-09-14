Департамент государственной инфосистемы представил обновленный портал id.ee

Портал id.ee дает информацию как конечным пользователям электронной идентификации (eID), так и тем, кто развивает услуги. Кроме этого, на сайте можно скачать новейшее программное обеспечение для ИД.

”За последний месяц средствами электронной идентификации (eID) — ИД-картой, Mobiil-ID и Smart-ID — воспользовалось 70% населения, а это означает, что около 900 000 человек в месяц заходят в какую-либо электронную услугу или ставят дигитальную подпись. За один календарный месяц совершается около 30 миллионов операций. Разумеется, при таких объемах возникают вопросы по использованию средств eID. В таких случаях сайт id.ee старается отвечать на вопросы и решать возникшие проблемы”, — прокомментировал заместитель генерального директора RIA Маргус Арм. ”Мы надеемся, что обновленный портал id.ee сможет побудить людей чаще пользоваться услугами eID и тем самым поддержит нашу главную цель — обеспечить дальнейшую работу безопасной электронной идентификации в Эстонии на мировом уровне”, — добавил Арм.

На обновленном портале id.eе имеется необходимая информация и инструкции, помогающие начать пользоваться электронными услугами. Например, на сайте есть обучающая информация на тему дигитальной подписи, а также возможные решения проблем при использовании Mobiil-ID. Кроме того, полезно знать, что с помощью eID можно получить доступ к своим личным данным, касающихся, например, здоровья и пенсии.

Меньше всего пользователей eID — среди молодежи 18-25 лет и пожилых людей, поэтому RIA запустил инфокампанию ”Есть идея получше — id.ee”. Цель кампании — побудить тех, кто только знакомится с eID, пользоваться средствами eID и обратить их внимание на обновленную интернет-среду, где можно получить для себя информацию об электронной идентификации и найти ответы на возникшие вопросы и проблемы. Кампания финансируется из программы структурных фондов ЕС ”Повышение осведомленности информационного общества” Европейского Фонда Регионального развития.

Департамент государственной инфосистемы (RIA) является государственным центром компетенции, который формирует и укрепляет основы информационного общества Эстонии: развивает и управляет сосредоточенными на э-государстве инфраструктурными службами и обеспечивает кибербезопасность страны. RIA находится в ведении Министерства экономики и коммуникаций.