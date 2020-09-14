14.09.2020, 07:40

Департамент государственной инфосистемы представил обновленный портал id.ee


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ID- kaardid
ID-kaardidFoto: Tiit Blaat

Департамент государственной инфосистемы (RIA) обновил портал id.ee, сделав его более дружелюбным для пользователей, чтобы побудить людей чаще пользоваться государственными электронными услугами.

Портал id.ee дает информацию как конечным пользователям электронной идентификации (eID), так и тем, кто развивает услуги. Кроме этого, на сайте можно скачать новейшее программное обеспечение для ИД.

”За последний месяц средствами электронной идентификации (eID) — ИД-картой, Mobiil-ID и Smart-ID — воспользовалось 70% населения, а это означает, что около 900 000 человек в месяц заходят в какую-либо электронную услугу или ставят дигитальную подпись. За один календарный месяц совершается около 30 миллионов операций. Разумеется, при таких объемах возникают вопросы по использованию средств eID. В таких случаях сайт id.ee старается отвечать на вопросы и решать возникшие проблемы”, — прокомментировал заместитель генерального директора RIA Маргус Арм. ”Мы надеемся, что обновленный портал id.ee сможет побудить людей чаще пользоваться услугами eID и тем самым поддержит нашу главную цель — обеспечить дальнейшую работу безопасной электронной идентификации в Эстонии на мировом уровне”, — добавил Арм.

На обновленном портале id.eе имеется необходимая информация и инструкции, помогающие начать пользоваться электронными услугами. Например, на сайте есть обучающая информация на тему дигитальной подписи, а также возможные решения проблем при использовании Mobiil-ID. Кроме того, полезно знать, что с помощью eID можно получить доступ к своим личным данным, касающихся, например, здоровья и пенсии.

Меньше всего пользователей eID — среди молодежи 18-25 лет и пожилых людей, поэтому RIA запустил инфокампанию ”Есть идея получше — id.ee”. Цель кампании — побудить тех, кто только знакомится с eID, пользоваться средствами eID и обратить их внимание на обновленную интернет-среду, где можно получить для себя информацию об электронной идентификации и найти ответы на возникшие вопросы и проблемы. Кампания финансируется из программы структурных фондов ЕС ”Повышение осведомленности информационного общества” Европейского Фонда Регионального развития.

Департамент государственной инфосистемы (RIA) является государственным центром компетенции, который формирует и укрепляет основы информационного общества Эстонии: развивает и управляет сосредоточенными на э-государстве инфраструктурными службами и обеспечивает кибербезопасность страны. RIA находится в ведении Министерства экономики и коммуникаций.

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