Департамент государственной инфосистемы: как можно скорее смените ОС Windows 7

Прекращение поддержки операционной системы Windows 7 также означает, что другие поставщики услуг прекратят поддержку своих программ для версии Windows 7, и нет никакой гарантии, что эти программы будут надежно и безотказно работать. Одной из таких программ является программа для ID-карты DigiDoc4. ”Это означает, что при использовании Windows 7, вероятно, нельзя будет поставить, например, электронно-цифровую подпись или зашифровать документ. Чтобы обеспечить работу любой программы, нужно всегда пользоваться ее самыми последними версиями”, — сказал Арм.
Программное обеспечение DigiDoc работает на операционных системах Windows 8.1 и 10, MacOS, Linux, а также на Android и iOS. Программное обеспечение DigiDoc используется примерно в 600 000 компьютерах, причем примерно 15% пользователей установили программу в компьютер, который использует операционную систему Windows 7.
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