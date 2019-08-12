Денис Бородич предложил понизить возрастной ценз для водителей автобусов

Председатель правления столичного транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич предложил Министерству экономики инициировать поправки к Закону о дорожном движении, чтобы понизить возрастные ограничения для водителей общественного транспорта с 24 лет до 21 года.
Бородич отметил, что водить городские автобусы приходит очень мало молодежи, средний возраст водителей — выше 50 лет, пишет rus.err.ee.
Он пояснил, что профессия водителя автобуса является ответственной, но возраст не самый важный фактор.
"Некоторые не гоняют в молодости, некоторые начинают это делать с 35 лет. Это очень индивидуально. Большую роль играют личные качества", — сказал Бородич.
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