Деньги на беде ближнего: появилась новая схема мошенничества

Очень важно взять с собой достаточно питьевой воды, так как обезвоживание очень опасно в жаркую погоду. Советуем не идти в лес в одиночку, так как в случае ухудшения самочувствия или получения травмы друзья или близкие смогут оказать вам первую помощь или вызвать помощь по номеру 112.

Всегда берите с собой мобильный телефон, даже если вы идете в хорошо знакомый вам лес рядом с вашим хутором, дачей или загородным домом. При необходимости вы сможете быстро вызвать себе помощь, а также будет возможность позиционировать ваш мобильный телефон, если возникнет необходимость в ваших поисках.

Оказавшись в беде, звоните на номер 112

Если вы заблудились, чувствуете ухудшение здоровья или ваша жизнь в опасности, сразу же звоните на номер 112. Полиция начнет поиски, задействует соответствующую технику и при необходимости также добровольных поисковиков.

Каждый нуждающийся в помощи человек и его близкие должны помнить, что поиск и спасение человека, использование любой необходимой техники и помощь добровольных спасателей бесплатны для всех.

Распространяется новая схема

В полицию поступило несколько сообщений о том, что человек, представлявшийся добровольцем, воспользовавшийся тяжелым эмоциональным состоянием близких пропавшего человека, просил у них денег для проведения поиска. Схема состоит в том, что близким создают ложное впечатление о том, что у полиции не стоит ждать помощи, а денежный взнос добровольцам является неизбежностью для того, чтобы они смогли провести поиски.