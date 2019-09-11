Деньги! Фонд интеграции поддержит крупные спортивные и культурные мероприятия в Ида-Вирумаа

В результате проведения первого тура подачи ходатайств с целью повышения конкурентоспособности Ида-Вирумаа и развития бизнес-среды в регионе было реализовано восемь культурных и спортивных проектов на общую сумму 157 500 евро. Четыре из них были мероприятия в области культуры: балетный фестиваль в Йыхви, музыкальный фестиваль ”Голос гор” в Эстонском шахтном музее в Кохтла-Нымме, Нарвские дни оперы и постановка ”Кремлевские соловьи” в Кренгольмской мануфактуре в Нарве. Остальные четыре проекта были реализованы в области спорта: серия забегов в Нарве и Нарва-Йыэсуу, Нарвский энергетический забег, дружеский матч между эстонскими и российскими звездами футбола в Нарве и выходные мотокросса в Центре приключений Кивиыли.

Продвижение предпринимательства и туризма в Ида-Вирумаа, а также организация и развитие спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вирумаа являются частью Ида-Вирумааской программы, реализуемой в рамках государственной стратегии регионального развития, претворяемой в жизнь Фондом интеграции в сотрудничестве с Министерством финансов.

Инфодни на тему тура подачи ходатайств состоятся 19 сентября, в 15:00, в таллиннском бюро Фонда интеграции (Рявала, 5, 6-й этаж) и 20 сентября, в 12:30, в нарвском бюро (Кересе, 3, 3-й этаж) на русском языке. На Информационный день можно зарегистрироваться по адресу marina.fanfora@integratsioon.ee.

Ходатайства о предоставлении поддержки можно подать через информационную систему Министерства культуры.