27.10.2020, 15:11

День защиты детей и День бабушек и дедушек станут в Эстонии праздниками, когда вывешиваются флаги


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День защиты детей и День бабушек и дедушек станут в Эстонии праздниками, когда вывешиваются флаги
Foto: Irina Mägi

В Рийгикогу прошел второе чтение проект поправок к Закону о праздничных и знаменательных датах и Закону государственном флаге.

Согласно изменениям, список знаменательных дат пополнится Днем защиты детей. Также День защиты детей и День бабушек и дедушек станут праздниками, в которые вывешиваются флаги.

После второго чтения законопроект должен будет пройти третье чтение, которое и определит, будет ли он принят.

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