27.10.2020, 15:11
День защиты детей и День бабушек и дедушек станут в Эстонии праздниками, когда вывешиваются флаги
В Рийгикогу прошел второе чтение проект поправок к Закону о праздничных и знаменательных датах и Закону государственном флаге.
В Рийгикогу прошел второе чтение проект поправок к Закону о праздничных и знаменательных датах и Закону государственном флаге.
Согласно изменениям, список знаменательных дат пополнится Днем защиты детей. Также День защиты детей и День бабушек и дедушек станут праздниками, в которые вывешиваются флаги.
После второго чтения законопроект должен будет пройти третье чтение, которое и определит, будет ли он принят.
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