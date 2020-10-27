День защиты детей и День бабушек и дедушек станут в Эстонии праздниками, когда вывешиваются флаги

Согласно изменениям, список знаменательных дат пополнится Днем защиты детей. Также День защиты детей и День бабушек и дедушек станут праздниками, в которые вывешиваются флаги.

После второго чтения законопроект должен будет пройти третье чтение, которое и определит, будет ли он принят.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.