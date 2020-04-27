День Таллинна пройдет в совершенно новом формате

По словам мэра Михаила Кылварта, в этом году не представляется возможным отметить День Таллинна традиционным образом — получая удовольствие от обширной культурной программы, организованной непосредственно в городском пространстве.

”Тем не менее мы сможем продолжить традицию Дня Таллинна, отдавая должное истории нашего города и дорожа статусом таллиннца. Так что пусть в этом году праздник будет на душе каждого из нас”, — сказал Кылварт.

Уже на протяжении семи лет по случаю Дня Таллинна проводится диктант на эстонском языке, и этот год не станет исключением. Всех жителей Эстонии, которым близка эта тема, приглашают попробовать свои силы на э-диктанте в полдень 15 мая.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт, который еще в 2013 году, в бытность вице-мэром столицы, инициировал городской диктант, призывает написать его как учеников, так и взрослых — всех, кто ценит хороший эстонский язык и желает убедиться в своих знаниях.

”Тема диктанта всегда была связана с эстонской литературой, культурой и историей Таллинна. Нынешний диктант посвящен легендарным таллиннцам Яану Кроссу и Георгу Отсу, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году”, — отметил Кылварт.

”Чрезвычайная ситуация направила организаторов диктанта на поиск нового подхода и, в результате, мы проведем диктант посредством интернета. Таким образом в мероприятии также смогут принять участие интересующиеся эстонским языком люди, которые живут за пределами Таллинна”, — сказал Кылварт.

Трансляция мероприятия будет организована на Facebook-странице Таллинна https://www.facebook.com/tallinnalinn/, в Youtube https://www.youtube.com/user/TallinnLV, а также на странице диктанта https://www.tallinn.ee/etteutlus/. Текст диктанта прочтет известный актер Мярт Аванди.

Перед диктантом можно будет освежить свои лингвистические познания. Ведь это не просто соревнование — в фокусе хороший уровень владения эстонским языком в широком смысле. Подготовительные занятия пройдут 30 апреля и 7 мая в 12:00, их можно посетить через интернет https://www.tallinn.ee/est/etteutlus/Etteutluseks-valmistumise-tunnid. Тема первого урока ”Изучай неологизмы, не избегай заимствованных слов” (преподаватели Ирене Артма и Пирет Ярвела). Тема второго занятия ”Большая и маленькая заглавная буква — обе важны” (преподаватель Игорь Каасик).