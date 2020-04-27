27.04.2020, 21:24

День Таллинна пройдет в совершенно новом формате


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Михаил Кылварт
Михаил КылвартFoto: Ilmar Saabas

Традиционный день Таллинна в этом году пройдет в совершенно новом формате, например, будет предложена возможность написать традиционный диктант на эстонском языке онлайн. В День Таллинна можно будет углубиться в страницы истории города и получше узнать его настоящее.

По словам мэра Михаила Кылварта, в этом году не представляется возможным отметить День Таллинна традиционным образом — получая удовольствие от обширной культурной программы, организованной непосредственно в городском пространстве.

”Тем не менее мы сможем продолжить традицию Дня Таллинна, отдавая должное истории нашего города и дорожа статусом таллиннца. Так что пусть в этом году праздник будет на душе каждого из нас”, — сказал Кылварт.

Уже на протяжении семи лет по случаю Дня Таллинна проводится диктант на эстонском языке, и этот год не станет исключением. Всех жителей Эстонии, которым близка эта тема, приглашают попробовать свои силы на э-диктанте в полдень 15 мая.

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Мэр Таллинна Михаил Кылварт, который еще в 2013 году, в бытность вице-мэром столицы, инициировал городской диктант, призывает написать его как учеников, так и взрослых — всех, кто ценит хороший эстонский язык и желает убедиться в своих знаниях.

”Тема диктанта всегда была связана с эстонской литературой, культурой и историей Таллинна. Нынешний диктант посвящен легендарным таллиннцам Яану Кроссу и Георгу Отсу, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году”, — отметил Кылварт.

”Чрезвычайная ситуация направила организаторов диктанта на поиск нового подхода и, в результате, мы проведем диктант посредством интернета. Таким образом в мероприятии также смогут принять участие интересующиеся эстонским языком люди, которые живут за пределами Таллинна”, — сказал Кылварт.

Трансляция мероприятия будет организована на Facebook-странице Таллинна https://www.facebook.com/tallinnalinn/, в Youtube https://www.youtube.com/user/TallinnLV, а также на странице диктанта https://www.tallinn.ee/etteutlus/. Текст диктанта прочтет известный актер Мярт Аванди.

Перед диктантом можно будет освежить свои лингвистические познания. Ведь это не просто соревнование — в фокусе хороший уровень владения эстонским языком в широком смысле. Подготовительные занятия пройдут 30 апреля и 7 мая в 12:00, их можно посетить через интернет https://www.tallinn.ee/est/etteutlus/Etteutluseks-valmistumise-tunnid. Тема первого урока ”Изучай неологизмы, не избегай заимствованных слов” (преподаватели Ирене Артма и Пирет Ярвела). Тема второго занятия ”Большая и маленькая заглавная буква — обе важны” (преподаватель Игорь Каасик).

Диктант по случаю Дня Таллинна берет свое начало в 2013 году. Цель мероприятия — предложить совместную возможность проверить свои знания и узнать что-то новое о Таллинне. Диктант ранее писали в Таллиннском университете, кинотеатре Kosmos, на площади Вабадузе. Текст зачитывали популярные писатели, в том числе, Андрус Кивиряхк, Яан Каус, а также чемпионка мира, фристайлистка Келли Сильдару и музыкант Reket.

Прошлогодний диктант в рамках Дня Таллинна стал рекордным по количеству участников — его написали 1800 человек.

И в прошлом году любители эстонского языка имели возможность принять участие в диктанте, находясь в любом уголке Эстонии или мира — уже тогда велась прямая трансляция на странице города в Facebook и на Таллиннском телевидении.

Таллиннский э-диктант организует Таллиннский департамент образования в сотрудничестве с учителями эстонского языка муниципальных школ. За текущей информацией о диктанте можно следить на странице tallinn.ee/etteutlus.

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