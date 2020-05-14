День Таллинна можно отметить виртуально

”История всегда была важной частью Дня Таллинна. В этом году мы также сосредоточимся на знакомстве с историей Кесклинна, но в связи с чрезвычайным положением это произойдет в интернете. Приглашаем всех желающих как на виртуальную прогулку по портовому микрорайону, так и на лекцию Дом Хопнера о Любекском городском праве”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Бесплатную виртуальную экскурсию на эстонском языке проведет гид Марко Занев. Экскурсия начнется 15 мая в 15.00 на страничке Управы района Кесклинн в Facebook. Часом позже там же пройдет русскоязычная экскурсия, которую проведет журналист и краевед Йосеф Кац.

На страничке Дома Хопнера в Facebook можно узнать, почему мы отмечаем День Таллинна именно 15 мая и какая роль в этом у Любекского городского права. О истории Любекского права расскажет историк Юри Куускемаа, а герольд Меэлис Секк прочитает выдержки из 700-летнего закона. Видео записано в Ратуше.

Кроме этого, в пятницу, начиная с 18.00 в Youtube можно будет прослушать лекцию ”Средневековые города и Любекское городское право в Таллинне”, которую на русском языке прочитает гид Артур Модебадзе.

Мастерская по изготовлению таллиннской булочки начнется 15 мая в 11.30 на страничке Управы района Кесклинн в Facebook. Участников мастерской познакомят с рецептом булочки, а затем им объяснят и продемонстрируют процесс изготовление булочки. После мастерской все участники смогут опубликовать фотографии своих булочек, чтобы принять участие в конкурсе.

”В прошлом году мы организовали конкурс, чтобы найти булочку, которая бы олицетворяла столицу. Лучше других оказалась булочка ”Tallinna keerd” пекарни Pagari Tänav. В этом году мы решили дать всем желающим возможность самим испечь эту булочку из дрожжевого теста с творогом”, — добавила Аус.