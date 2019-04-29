День Таллинна: диктант, концерты и многое другое
Традиционный День Таллинна отмечается 15 мая, потому что именно в этот день в 1248 году город получил Любекское право, что означало его принятие в число европейских городов, сообщает Раэпресс.
Традиционный День Таллинна отмечается 15 мая, потому что именно в этот день в 1248 году город получил Любекское право, что означало его принятие в число европейских городов, сообщает Раэпресс.
Программа этого дня насыщенна. Уже в 10 часов утра в Ратуше состоится торжественный прием, во время которого будут вручаться Гербовые знаки Таллинна и знаки за заслуги.
О торжественном открытии Дня возвестят артиллерийский салют и фанфары на Ратушной площади в полдень.
В 13 часов на площади Вабадузе начнется диктант на эстонском языке. На один день улица Харью сменит название и станет именоваться улицей Эстонского языка.
День завершится большим концертом на площади Вабадузе. Он начнется в 18 часов. Поскольку День Таллинна на этот раз посвящен Году эстонского языка, то на концерте прозвучит только эстонская музыка. Концерт бесплатный и состоится при любой погоде.
Подробности здесь. Регистрация на диктант здесь, на подготовительные занятия здесь.
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