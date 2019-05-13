13.05.2019, 19:50

День открытых дверей: все желающие смогут ознакомиться крупнейшей в Эстонии водоочистной станцией


rus.delfi.ee
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TALLINNA VESI
TALLINNA VESIFoto: Rauno Volmar

В рамках проводящегося по всей Эстонии дня открытых дверей на сооружениях по очистке сточных вод 25 мая желающие смогут ознакомиться с расположенной в Пальяссааре крупнейшей в стране водоочистной станцией. Экскурсии пройдут на эстонском и русском языках.

На станции Tallinna Vesi в Пальяссааре очищаются сточные и ливневые воды Таллинна и окрестных волостей. На проводящемся раз в год дне открытых дверей можно увидеть, как работает крупнейшее в Эстонии водоочистное сооружение, на котором за сутки можно очищать целых 350 000 м3 сточных вод. Экскурсии бесплатны.

По словам производственного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, посещение важной станции поможет людям лучше понять, в частности, то, насколько важно избегать, например, попадания в сточные воды бытового мусора или остатков лекарств.

”Экскурсии на станцию очистки сточных вод учат и взрослых, и детей, а также развеивают миф о том, что выходящая из дома вода таинственным образом уходит куда-то в землю. На самом деле вода направляется обратно в природу после очистки, и, имея в виду всю нашу среду обитания, очень важно, чтобы вода эта была максимально чистой. На дне открытых дверей становится ясно, насколько сложный процесс должна пройти вода до того, как она снова станет чистой”, — сказал Тимофеев.

Tallinna Vesi приглашает на экскурсии как взрослых, так и школьников с сопровождающими. Экскурсии длятся ориентировочно 45 минут. Помимо экскурсий, детей будет развлекать капелька Tilgu, можно будет принять участие в образовательной викторине на тему сточных вод.

Экскурсии на эстонском языке начинаются в 10.00, 11.00, 12.00 и 13.00 часов, на русском — в 10.30, 11.30 и 12.30. Для участия обязательна предварительная регистрация. Нужно указать имена участников и удобное время, отправив сообщение по адресу aup@tvesi.ee.

Подробнее о дне открытых дверей на станции очистки сточных вод в Пальяссааре можно узнать на сайте Tallinna Vesi по адресу www.tallinnavesi.ee.

По инициативе Эстонского союза предприятий водоснабжения 24–25 мая откроют двери и многие другие водоочистные станции по всей Эстонии. Более подробную информацию об этих мероприятиях можно найти здесь.

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