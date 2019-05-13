День открытых дверей: все желающие смогут ознакомиться крупнейшей в Эстонии водоочистной станцией

На станции Tallinna Vesi в Пальяссааре очищаются сточные и ливневые воды Таллинна и окрестных волостей. На проводящемся раз в год дне открытых дверей можно увидеть, как работает крупнейшее в Эстонии водоочистное сооружение, на котором за сутки можно очищать целых 350 000 м3 сточных вод. Экскурсии бесплатны.

По словам производственного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, посещение важной станции поможет людям лучше понять, в частности, то, насколько важно избегать, например, попадания в сточные воды бытового мусора или остатков лекарств.

”Экскурсии на станцию очистки сточных вод учат и взрослых, и детей, а также развеивают миф о том, что выходящая из дома вода таинственным образом уходит куда-то в землю. На самом деле вода направляется обратно в природу после очистки, и, имея в виду всю нашу среду обитания, очень важно, чтобы вода эта была максимально чистой. На дне открытых дверей становится ясно, насколько сложный процесс должна пройти вода до того, как она снова станет чистой”, — сказал Тимофеев.

Tallinna Vesi приглашает на экскурсии как взрослых, так и школьников с сопровождающими. Экскурсии длятся ориентировочно 45 минут. Помимо экскурсий, детей будет развлекать капелька Tilgu, можно будет принять участие в образовательной викторине на тему сточных вод.