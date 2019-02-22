День независимости Эстонии начнется с торжественного поднятия флага

24 февраля в 7:34 все желающие приглашаются в Губернаторский сад на Тоомпеа, где по случаю годовщины Эстонской Республики состоится торжественное поднятие флага.
Кроме того, ровно 30 лет назад сине-черно-белый флаг был вновь водружен на Длинный Герман, заложив тем самым традицию торжественного поднятия флага.
На церемонии с речью выступит спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики зачитает актер Таллиннского городского театра Каспар Велберг.
Принять участие в церемонии приглашены президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президент Тоомас Хендрик Ильвес, президент Арнольд Рюйтель, члены Рийгикогу и правительства, представители конституционных институтов, дипломатического корпуса и Общества эстонского флага.
В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из членов Кайтселийта, организации ”Naiskodukaitse”, молодежных организаций ”Noored Kotkad”, ”Kodutütred”, скаутов, гайдов и академических организаций, а также из групп защитников флага разных обществ, объединений и школ.
В исполнении мужских хоров Общества мужской песни Эстонии и оркестра полиции и пограничной охраны прозвучат произведения ”Eesti lipp” Энна Вырка на слова Мартина Липпа, ”Hoia, Jumal, Eestit” Юхана Аавика на слова Александра Леопольда Раудкеппа, ”Jää vabaks, Eesti meri” Виктора Константина Оксфорда и ”Kodumaa” Раймунда Кулля на слова Михкеля Веске.
Церемония ориентировочно закончится в 8:05.