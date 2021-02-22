День независимости Эстонии начнется с торжественного поднятия флага. Но людей просят остаться дома

В этому году мы отмечаем день рождения Эстонской Республики со своими близкими, заботимся друг о друге и избегаем большого скопления людей. Поднятие флага на башне Длинный Герман на Тоомпеа под аккомпанемент гимна начнется на рассвете, в 7:32. Просим всех оставаться дома и наблюдать за торжественной церемонией поднятия флага посредством трансляции.

На церемонии с речью выступит спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочтет студент 30-го выпуска школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, лауреат премии им. Вольдемара Пансо, Хардо Адамсон.

В церемонии поднятия флага примут участие президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас, глава Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги, командующий военно-морскими силами коммодор Юри Саска и глава дипломатического корпуса Эстонии Тереза Баббер.

В Губернаторском саду будут рассредоточено выстроены группы защитников флага академических объединений и патриотических молодежных организаций.

В исполнении юношеского хора Национальной оперы ”Эстония” под руководством дирижера Хирво Сурва прозвучат произведения ”Eesti Lipp” (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа), ”Hoia, Jumal, Eestit” (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и ”Jää vabaks, Eesti meri” Виктора Константина Оксфорда.

Церемония закончится ориентировочно в 8:03.

Приглашаем всех запечатлеть поднятие флага у себя дома и поделиться фотографиями и видео украшенных флагами домов на странице Рийгикогу в Facebook.