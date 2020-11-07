Демографический кризис в Эстонии усиливается. В новой программе развития общества важную роль будет играть интеграция
Правительство одобрило предложение разработать программу развития народонаселения и сплочённого общества
Правительство одобрило предложение разработать программу развития народонаселения и сплочённого общества
Министр народонаселения Рийна Солман на сегодняшнем кабинетном заседании Правительства Республики представила предложение о создании ”Программы развития народонаселения и сплочённого общества 2021-2030”. Это будет долгосрочный стратегический план, касающийся состояния народонаселения Эстонии.
По инициативе министров народонаселения и культуры в сотрудничестве с рядом министерств и организаций-партнёров подготовлено предложение о разработке ”Программы развития народонаселения и сплочённого общества 2021-2030”, к сегодняшнему дню уже прошедшей этап общественных консультаций.
”Этой программой развития мы заложим основу формирования политики народонаселения Эстонии. У нас усиливается кризис народонаселения, и для выхода из него необходима долгосрочная стратегия. Нарождающееся поколение на целую четверть малочисленнее, чем поколение родителей. Это — реальность, которой мы должны заниматься, и новая программа развития в сотрудничестве двух министерств впервые даст нам необходимую для этого стратегию,” — сказала министр народонаселения Рийна Солман.
”Если мы дадим всем живущим в Эстонии или надолго тут остановившимся возможность овладеть эстонским языком и познакомиться с эстонской культурой, мы тем самым расширим базу культуры и обеспечим её жизнеспособность. Тем самым мы имеем дело с чрезвычайно важным стратегическим документом. Впервые программа развития на столь широкой основе разрабатывается совместно усилиями двух министерств. Программа развития определяет цели на ближайшие десять лет, и очень важно, чтобы в процесс работы над ней вовлекалось больше участников и она учитывала интересы всех, кто в ней заинтересован,” — сказал министр культуры Тынис Лукас.
В предложении о разработке программы развития разъясняются необходимость и цель её создания, даётся обзор нынешнего состояния дел в этой сфере, а также приводится перечень важнейших проблем,нуждающихся в решении. В нём также содержится первоначальная оценка ожидаемого эффекта от реализации программы, даётся описание управления процессом разработки и приводится его календарный график.
Программа развития включает как сферы народонаселения, гражданского общества, зарубежных эстонцев, адаптации и интеграции, так и связанные с ними области.
Больше информации о программе развития и работе над ней можно найти на домашних страницах Министерства внутренних дел и Министерства культуры ЭР.
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