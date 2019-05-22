Дело о взяточничестве в Таллиннском порту становится все сложнее и запутаннее

В рамках дела подсудимым грозят по десять лет лишения свободы за взяточничество. Этому предшествует судебное разбирательство длиною в год. Тем не менее, можно понять, почему подсудимые идут с прокуратурой на согласительное производство. Третий подсудимый — Вальдо Ыунап — ходатайствует о прекращении дела по соглашению сторон. Если суд согласится, это означает, что Ыунап не должен признавать себя виновным, но его — признают, и, видимо, он получит условное. Так случилось с двумя другими обвиненными — Анной Анниковой и Кайдо Тамбергом, которые помогали экс-директору Таллиннского порта Айну Кальюранду в пересылке денег, полученных коррупционным путем.

Заседания к настоящему моменту приостановлены до тех пор, пока уходящая в июле с должности судья Кюлли Ийзоп не примет решения относительно согласительного производства. Это должно случиться на следующей неделе.