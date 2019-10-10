Дело о семейном насилии со стороны Марти Куузика будет рассматриваться за закрытыми дверями

По ходатайству потерпевшей процесс был объявлен закрытым.

На предварительном заседании был составлен график последующих слушаний, но в связи с закрытостью процесса суд его не обнародует. Известно только, что процесс начнется в мае.

Согласно обвинению Куузик совершил насилие в близких отношениях и нанес потерпевшей урон здоровью, который длился как минимум четыре недели. Пока прокуратура не обнародовала, в чем именно заключается совершенное Куузиком преступление.

В случае обвинительного приговора его ждет денежный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.