10.10.2019, 10:25

Дело о семейном насилии со стороны Марти Куузика будет рассматриваться за закрытыми дверями

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rus.delfi.ee
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Marti Kuusik
Marti KuusikFoto: Ilmar Saabas

Сегодня в 9 часов утра в Вируском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу бывшего министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика, который обвиняется в ненадлежащем физическом обращении при отягчающих обстоятельствах.

По ходатайству потерпевшей процесс был объявлен закрытым.

На предварительном заседании был составлен график последующих слушаний, но в связи с закрытостью процесса суд его не обнародует. Известно только, что процесс начнется в мае.

Согласно обвинению Куузик совершил насилие в близких отношениях и нанес потерпевшей урон здоровью, который длился как минимум четыре недели. Пока прокуратура не обнародовала, в чем именно заключается совершенное Куузиком преступление.

В случае обвинительного приговора его ждет денежный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.

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