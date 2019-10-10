Дело о семейном насилии со стороны Марти Куузика будет рассматриваться за закрытыми дверями(9)
Сегодня в 9 часов утра в Вируском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу бывшего министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика, который обвиняется в ненадлежащем физическом обращении при отягчающих обстоятельствах.
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