Дело о пожертвованных Центристской партии 50 000 евро: прокуратура предъявила подозрение двум лицам
Прокуратура в данный момент собирает доказательства, которые показали бы, пожертвовали ли полсотни тысяч евро незаконно.
Прокуратура в данный момент собирает доказательства, которые показали бы, пожертвовали ли полсотни тысяч евро незаконно.
В начале июля прокуратура предъявила двум лицам подозрение в совершении запрещенного пожертвования, сказал Delfi пресс-секретарь прокуратуры сегодня вечером. То, как дошли до этих лиц, прокуратура сейчас не комментирует. Прокуратура также не говорит, являются ли подозреваемыми сделавшая пожертвование малый предприниматель Яна-Хелен Юхасте и ее бывший супруг Мартин Кюннап.
Крупное пожертвование сделала Центристской партии в январе этого года малый предприниматель Яна-Хелен Юхасте, учитывая доходы которой, совершение такого пожертвования было бы невозможно. Eesti Ekspress тогда писала, что у мужа Юхасте есть коммерческие интересы в набирающем обороты крупном девелоперском проекте на ипподроме в Таллинне.
Центристская партия в начале июня решила вернуть пожертвование в 50 000 евро, поскольку в связи с ним возникли вопросы без ответов.
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