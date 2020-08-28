Дело о пожертвованных Центристской партии 50 000 евро: прокуратура предъявила подозрение двум лицам

В начале июля прокуратура предъявила двум лицам подозрение в совершении запрещенного пожертвования, сказал Delfi пресс-секретарь прокуратуры сегодня вечером. То, как дошли до этих лиц, прокуратура сейчас не комментирует. Прокуратура также не говорит, являются ли подозреваемыми сделавшая пожертвование малый предприниматель Яна-Хелен Юхасте и ее бывший супруг Мартин Кюннап.

Крупное пожертвование сделала Центристской партии в январе этого года малый предприниматель Яна-Хелен Юхасте, учитывая доходы которой, совершение такого пожертвования было бы невозможно. Eesti Ekspress тогда писала, что у мужа Юхасте есть коммерческие интересы в набирающем обороты крупном девелоперском проекте на ипподроме в Таллинне.

Центристская партия в начале июня решила вернуть пожертвование в 50 000 евро, поскольку в связи с ним возникли вопросы без ответов.