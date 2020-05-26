Дело о подозрительном пожертвовании в пользу Центристской партии направят в прокуратуру

Данные Налогового департамента показали, что доходы тартуской предпринимательницы Яны-Хелен Юхасте оказались слишком малы по сравнению с пожертвованием, которое она совершила.
А именно, в первом квартале малоизвестная предпринимательница пожертвовала партии 50 000 евро, о чем в прошлом месяце сообщил новостной портал ERR.
”Закон гласит, что люди могут совершать пожертвование из собственных средств. Анонимные пожертвования и использование танкистов запрещены”, — сказал заместитель председателя комиссии Каарель Таранад.
Юхасте является членом правления компаний Tarkoris и Telekomehitus. Первая предлагает услуги уборки, вторая прокладывает телекоммуникационные кабели.
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