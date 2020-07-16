Дело о нападении на Вячеслава Гулевича в тюрьме: адвокат перевернул процесс с ног на голову

Cуд над Гулевичем, также известным как Слава Кемеровский, начался за несколько дней до его 60-летнего юбилея.

На настоящий момент Гулевич перед законом чист как стекло. В мае уездный суд приговорил его к восьми годам заключения за руководство организованной преступной группировкой, но это решение оспорено в суде второй инстанции.

Сейчас прокурор Тоомас Томберг обвиняет Гулевича в другом, довольно необычном, преступлении — необоснованном отказе от дачи показаний в качестве свидетеля. Все началось с того, что летом прошлого года в Таллиннской тюрьме на Гулевича напал Эрик Круузимяги, отбывающий наказание за двойное убийство в ночном клубе ”Посейдон”. Причина нападения неизвестна, так как Гулевич и Круузимяги отказались разговаривать со следователями. Примечательно, что одной из жертв убийства в клубе был Лаури Меримаа, входивший в группировку Гулевича. По закону потерпевший должен был рассказать следователем об инциденте, но Гулевич этого не сделал и оказался на скамье подсудимых.



В качестве первого свидетеля выступил следователь Таллиннской тюрьмы.

”Какое у вас образование?” — спросил его Садеков.

”Высшее”.

"У потерпевшего есть право на защиту?”

"Есть право на представителя”.

"У вас не возникло мысли вызвать ему защитника?”

"Нет, потому что Гулевич об этом не ходатайствовал”.

"Вы считаете, что в одиночку, без защиты, Гулевич понимал все?”

"Я предполагал. Он мог бы сказать, если бы чего-то не понял”.

"Откуда вы взяли, что Гулевич все понимал?”

"Это мое предположение”.

"Предположение. Вопросов больше не имею”.

Вторым свидетелем стала переводчица, участвовавшая в допросе Гулевича.

”По вашим словам, Гулевич два раза сказал, что не является потерпевшим. Это было запротоколировано?”

”Я не помню. Последний раз я читала этот протокол год назад”.

”Нужно было ли это запротоколировать?”

”Я не следователь по образованию. Я всего лишь филолог… Как простому человеку мне кажется, что нужно было”.

”В протоколе не написано, что Гулевич два раза сказал, что не является потерпевшим. Этот протокол составлен с недочетами!”