Дело о краже собачьей колбасы в Эстонии дошло до Европейского суда и сильно заинтересовало страны ЕС

Собачья колбаса была украдена в 2015 году в Эстонии. В 2017 году Вируский уездный суд признал виновной Хелизе Кару в этом и нескольких других преступлениях.

Защитник женщины, присяжный адвокат Сильвер Рейнсаар обратился в Государственный суд по факту использования в деле данных связи мобильного телефона женщины против нее самой. При помощи этих данных прокуратура установила помимо прочего факт пребывания женщины в районе, где была совершена кража колбасы.

Государственный суд решил запросить мнение Европейского суда.

Действующий в Эстонии закон об электронной связи обязует всех операторов связи в течение года хранить данные о связи, осуществляемой через телефон, мобильное устройство и интернет. В том числе, данные о местонахождении сторон, осуществляющих звонок.

”Находится ли факт предоставления полиции доступа к столь большому количеству данных для достижения безопасности в обществе в равновесии с правами отдельно взятого человека?” — задается вопросом Рейнсаар.

Если Европейский суд посчитает необходимым ограничение использования данных связи, то это сильно отразиться на работе полиции и прокуратуры. Эстонские правоохранительные органы для раскрытия преступлений используют в своей работе данные связи ежедневно.