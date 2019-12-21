Деликатные личные данные ребенка оказались в открытом доступе в волостном регистре документов

В документе описан нейропсихологическое развитие ребенка: ему требуется помощь при надевании одежды, он рисует и пишет очень медленно, держит карандаш пятью пальцами и т.д. Там также были указаны и имя, и личный код ребенка, а документ в течение целой недели был доступен для просмотра всем желающим.

Волость Тырва назвала ситуацию достойной сожаления, а причиной инцидента стал человеческий фактор. Волость утверждает, что подобное происходит впервые.

Однако подобные истории происходили и с другими учреждениями. Самый яркий пример, когда в Силах обороны документы с деликатной информацией годами находились в открытом доступе — у всех желающих был доступ к объяснительным письмам, докладам, характеристике и информации по состоянию здоровья призывников.