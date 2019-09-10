10.09.2019, 17:35

DELFI В СПб | ВИДЕООБЗОР: Отфотошопленные фото и обыски у оппозиционеров. Как проходили выборы в Санкт-Петербурге

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
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8 сентября в России состоялись региональные выборы, в Санкт-Петербурге, жители выбирали не только депутатов муниципалитетов, но и губернатора. Явка составила 30,06 процента.

Победил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он набрал 64,45 процента голосов. Кандидат от ”Справедливой России” Надежда Тихонова получила 16,84 процента голосов, представителя ”Гражданской платформы” Михаила Амосова поддержали 16,01 процента избирателей.

За выборами в Санкт-Петербурге следил корреспондент Delfi Роман Старапопов. Смотрите видеообзор.

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