10.09.2019, 17:35
DELFI В СПб | ВИДЕООБЗОР: Отфотошопленные фото и обыски у оппозиционеров. Как проходили выборы в Санкт-Петербурге
8 сентября в России состоялись региональные выборы, в Санкт-Петербурге, жители выбирали не только депутатов муниципалитетов, но и губернатора. Явка составила 30,06 процента.
Победил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он набрал 64,45 процента голосов. Кандидат от ”Справедливой России” Надежда Тихонова получила 16,84 процента голосов, представителя ”Гражданской платформы” Михаила Амосова поддержали 16,01 процента избирателей.
За выборами в Санкт-Петербурге следил корреспондент Delfi Роман Старапопов. Смотрите видеообзор.
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