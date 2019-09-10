DELFI В СПб | ВИДЕООБЗОР: Отфотошопленные фото и обыски у оппозиционеров. Как проходили выборы в Санкт-Петербурге

Роман Старапопов EST 5

8 сентября в России состоялись региональные выборы, в Санкт-Петербурге, жители выбирали не только депутатов муниципалитетов, но и губернатора. Явка составила 30,06 процента.