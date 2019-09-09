DELFI В СПб | ВИДЕО: Проживающая в Петербурге уроженка Эстонии — о саботаже выборов губернатора и жизни в России

"Я саботировала это событие", — прокомментировала Ольга вчерашние выборы губернатора Санкт-Петербурга. "Посчитала это бессмысленным делом. У нас у власти все время одна и та же партия. Как-то становится неинтересно ходить и голосовать", — поясняет она.

Ольга уверена, что на выборах ее голос не является решающим, несмотря на то, что политики постоянно заявляют об обратном.

"Я так не считаю. Не буду делать громких заявлений. Мне кажется, что все уже предрешено и мой голос точно ничего не решит", — уверена Ольга, которая признается, что совершенно не разбирается в политической ситуации.

Однако имя одного кандидата в губернаторы Ольга назвать смогла. О нем она узнала во время соцопроса по телефону, когда ей позвонили из штаба Александра Беглова.

"В итоге после моего пятого или шестого ответа о том, что я не интересуюсь, и ничего не знаю, на том конце провода многозначительно вздохнули", — вспоминает Ольга.

При этом она говорит, что интересно было бы посмотреть на смену власти в России для сравнения, поскольку "Единая Россия" находится у руля уже более 18 лет.

"Я забыла, как может быть по-другому и мне кажется, что все люди об этом забыли", — уверена Ольга.

О том, почему Ольга переехала на постоянное место жительство в Россию, о жизни и работе там — смотрите в видеосюжете.