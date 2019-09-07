07.09.2019, 16:29

DELFI В СПб | Кандидат в губернаторы Тихонова: предложение направить ракеты на Петербург — подлость, у наших жителей нет агрессии

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"Идти в президенты? Почему бы и нет!"
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST
Nadežda Tihhonova
Nadežda TihhonovaFoto: erakogu

В воскресенье, 8 сентября, в России пройдут региональные выборы. При этом выборы в культурной столице РФ Петербурге, вероятно, имеют значительно большее значение, чем московские, где проходили массовые протесты и задержания. В Петербурге выбирают не городскую Думу, которая на самом деле мало что решает, а самого губернатора. В преддверии выборов корреспондент Delfi и Eesti Päevaleht Роман Старапопов встретился с кандидатом в губернаторы от партии ”Справедливая Россия” Надеждой Тихоновой, которая призывает не давать ни одного голоса правящей партии "Единой России", надеется на улучшение взаимоотношений между Эстонией и Россией, а также не исключает, что в будущем президентом РФ может стать женщина. В случае победы на выборах губернатора, Тихонова потом готова идти выше… в президенты.

- Вы верите в честность выборов, что все будет по закону?

- Партия ”Справедливая Россия” сделает все, чтобы защитить свой результат. У нас есть наблюдатели с правом решающего голоса, с правом совещательного голоса, есть наблюдатели от кандидатов. Ведь у нас 2 уровня выборов. Поэтому, если будут какие-то нарушения, мы будем их пресекать, писать жалобу. У нас есть свой представитель и в городской избирательной комиссии, и в Центральной избирательной комиссии с правом решающего голоса, поэтому механизм быстрого реагирования на нарушения у нас отлажен, отработан, и мы за честные, конкурентные выборы. И надеюсь, что выборы так и пройдут.

- Как вы оцениваете свои шансы на победу в выборах?

- Ничего не предрешено. На протяжении всей избирательной кампании я говорила избирателям о важности проголосовать, чтобы было много голосов. Нынешний административный ресурс — он у партии власти, монополиста. Уже около 20 лет у нас монополия ”Единой России”.

Административный ресурс имеет бюджетную сферу и ядерный электорат — 15-20% населения. Он придет и проголосует за своего кандидата действующей власти. Все остальные — 80%, это люди, которые не ходят голосовать либо неопределившиеся. Всю избирательную кампанию мы именно их и стараемся убедить пойти на избирательные участки. В случае высокой явки результат может быть любой. Я могу победить.

- Вы знаете, кто входит в эти 80 процентов — молодежь или люди зрелого возраста?
- Мне кажется, что эти люди абсолютно разной возрастной категории. Кстати говоря, молодежь сейчас очень активна. Мало того, что она сама избирается в качестве муниципальных кандидатов, так еще интересуется выборами. Поэтому я надеюсь и на молодежь.

- Как вы привлекаете молодежь к выборам?

- Вы знаете, я самый молодой кандидат. Уже своим участием я привлекаю более молодые и здоровые силы к выборам.

Оппозиционер Алексей Навальный призывает к участию в ”умном голосовании”. В Петербурге оно подразумевает голосовать за любого, кроме нынешнего врио Александра Беглова. Как вы относитесь к этой кампании?

У меня другой призыв: ни одного голоса ”Единой России”. Я хочу изменить то, с чем не согласна. Я иду бороться с монополией партии власти, для нас принципиально важно разбить эту монополию сначала на муниципальном уровне. Для этого и важна высокая явка.
Если вы станете губернатором, то вам все равно придется работать с ”Единой Россией”.

Мы создадим коалиционное правительство, об том сказано у меня в программе. Чем больше конкуренция во власти, тем меньше коррупции, больше решений для людей. Власть должна меняться.

-Вы амбициозный человек?

- Я работающий человек. За 10 лет прошла большой путь от рядового члена партии до депутата законодательного собрания. Сейчас у меня статус кандидата в губернаторы, я привыкла работать. Мне хочется показать образ другого чиновника и другого политика, который близок людям. Кто не отделяет и не отстраняет: вот вы там, а я здесь. Я с народом. Вот какая есть, такая я есть.

- То была первая часть вопроса. Если вы станете губернатором, то потом выше намерены идти?

- В президенты? Да, почему нет.

В России женщина может стать президентом?

ТОП

Думаю, да. Я выступаю за гендерное равноправие. Этого нет ни у одного из кандидатов в предвыборной программе. К сожалению, у нас существует стеклянный потолок для женщин. Например, в Думе всего 11% женщин-депутатов. На муниципальном уровне у нас много женщин, но чем выше уровень, тем их меньше. Женщины не могут пробить стеклянный потолок. Поэтому я говорю всегда о том, что это обязанность государства — поддерживать женщин. Женщина-президент, почему нет?

- Вы выступаете за равные права, поддерживаете ли вы в этом вопросе ЛГБТ?

Я нормально отношусь ко всем людям. Другое дело, я против привлечения внимания к сексуальной ориентации там, где это не имеет важного значения. У нас оргкомитет Марша в защиту Петербурга принял решение: не приветствовать флаги ЛГБТ. Почему? Потому что наше шествие посвящено градозащитной тематике. Приходите с лозунгами за защиту культурного наследия — и вам будут рады. Но зачем пытаться всегда в центр внимания ставить сексуальную ориентацию? Один человек написал мне ВКонтакте, что вот давайте сделаем один район для секс-меньшинств. Я говорю: нет ребята, так делать нельзя, ни в коем случае. У нас есть Конституция — защищать права разных людей. Это обязанность государства. Естественно, я не допускаю даже какой-то там мысли про гонения или еще что-то. Это недопустимо. Но мне кажется, что излишнее внимание тоже не нужно.

- Как вы думаете, врио губернатора Беглов справляется со своими обязанностями?

- Обещаний много, но доверие к власти складывается из многократно выполненных обещаний. Вот этого пока мы еще не увидели.

- Каких конкретно обещаний он не выполнил?

- Это сложно объяснить, я оппозиционный депутат. Я поднимаю многие проблемы, как большие, так и малые. Мы видим, как сейчас мой конкурент перехватывает ту или иную повестку, приходит бьет кулаком и говорит: ”Все, завтра это вопрос будет решен!” И через месяц на месте разбитого фонтана появляется новый. Например, я уведомила о проведении митинга, жители одного из районов выступали против застройки в центре парка. Уже восемь лет они борются за парк. Я уведомляю о дате проведения митинга в поддержку этой зеленой зоны, и на следующий же день на повестку дня законодательного собрания вносится закон. И все СМИ пишут: все, вопрос решен! Но это не так. Решение принимает Законодательное собрание голосованием, а там 36 депутатов из ”Единой России”. И они уже отклоняли аналогичный закон, внесенный Смольным. Как можно верить сейчас? Жители не верят. Ко мне обращаются жители: ”Надежда Геннадьевна, приезжайте к нам, временно исполняющий обязанности тогда все решит”. К сожалению, я везде не могу быть одновременно, в рамках избирательной кампании у меня каждый день встречи.

- На чем вы передвигаетесь по городу? У вас есть охрана?

- Охраны, конечно, нет. Это принципиально. У меня личный автомобиль, служебного транспорта нет. Вся наша фракция отказалась от служебных автомобилей. Но в этом вопросе мы не одиноки, у нас все оппозиционные депутаты отказались от автомобилей. Мы все передвигаемся либо на общественном транспорте, либо на своем автомобиле.

- Но если вы станете губернатором, то по статусу вам будет положено пользоваться служебным автомобилем!

- Это мы еще посмотрим. Надо значительно сократить автопарк. Огромное количество денег уходит на его содержание. Да, в каких-то случаях автомобиль необходим, но не в таких же количествах, как сейчас.

- В Эстонии вполне обыденная ситуация, когда в магазин заходит министр и стоит в очереди перед кассой со всеми вместе. В России это возможно?

Мне сложно говорить за всех. Я депутат законодательного собрания и живу точно так же, как и все: в обыкновенном многоквартирном доме, гуляю во дворе с собакой, хожу в те же самые магазины, как все люди. Руководитель нашей фракции Алексей Антонович Ковалев, очень известный депутат, ходит исключительно пешком. У него и машины-то нет. Мне кажется, это нормально. Я не вижу в этом никакого геройства.

- И все же российские министры вряд ли откажутся от авто, будут ходить пешком, стоять в очередях в магазине.

Ну почему? Мне кажется, что это зависит от конкретного человека, от его внутреннего настроя. Это нормально, и к этому надо стремится.

- Один из пунктов вашей предвыборной программы — развитие туризма. У вас есть идеи по развитию туризма между Эстонией и Петербургом?

- Я часто бываю в Таллинне, у меня там живут родственники. Это мой любимый город после Санкт-Петербурга. Я там несколько раз отмечала Новый год. Прошлым летом, когда мы с мужем ездили в Таллинн на машине, то на границе была гигантская очередь. Надо что-то делать с приграничным переходом Ивангород-Нарва. Мне кажется, его надо как-то расширять или думать над тем, как улучшить пропускную способность.

- У самых границ России, в Эстонии присутствуют войска НАТО. Их присутствие объясняется тем, что необходимо сдерживать так называемую российскую агрессию. Как вы это можете прокомментировать?

- Мне не нравится это все. К сожалению, в последние годы наши взаимоотношения ухудшились. Возможно, это сказывается на пропускной способности на границе. Но это уже большая политика. Все же я уверена в том, что все люди хотят мира, простые по крайней мере люди. Я надеюсь на улучшение взаимоотношений наших стран.

- Эстонский журналист Вахур Кооритс предложил направить на Петербург ракеты с целью сдерживания агрессии. Что вы думаете по поводу его предложения?

- Подлость какая-то, честно говоря. Никакой агрессии у жителей Санкт-Петербурга нет. Ни в отношении к Эстонии, ни в отношении какой-либо другой стороны.

- Сергей Миронов вам оказывает помощь на выборах? Вы можете ему позвонить, спросить совета? (Надежда Тихонова — племянница лидера ”Справедливой России” Сергея Миронова — прим.).

- Я так не делаю. Но не так давно Сергей Михайлович приезжал в Санкт-Петербург, где у нас проходил совет регионального отделения. Мы общались, вместе выстраивали стратегию.

- Что вы сделаете, придя к власти? Сформулируйте три основных тезиса.

- Доступность всех жителей города к общественному транспорту. У нас сейчас серьезная нехватка станций метрополитена. В отдаленных районах — развитие рельсового транспорта.

Второе направление — это строительная политика. У нас жилье бежит впереди социальной и дорожной инфраструктур. У нас возводятся дома, где нет дорог, садиков, школ и поликлиник. Все это вводится в эксплуатацию только спустя 3-4 года.

И третье — это экологическая обстановка в городе. Город занимает одну из лидирующих позиций по онкологии. У нас нет достоверной информации об окружающей среде и качестве воздуха. Необходимо сохранять зеленые зоны, парки и создавать новые. У нас в стране заработала мусорная реформа, но в Санкт-Петербурге с этим проблема. У нас хотят построить мусоросжигающий завод. Мы категорически против и жители против.

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