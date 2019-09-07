DELFI В СПб | Кандидат в губернаторы Тихонова: предложение направить ракеты на Петербург — подлость, у наших жителей нет агрессии

Административный ресурс имеет бюджетную сферу и ядерный электорат — 15-20% населения. Он придет и проголосует за своего кандидата действующей власти. Все остальные — 80%, это люди, которые не ходят голосовать либо неопределившиеся. Всю избирательную кампанию мы именно их и стараемся убедить пойти на избирательные участки. В случае высокой явки результат может быть любой. Я могу победить.

- Вы знаете, кто входит в эти 80 процентов — молодежь или люди зрелого возраста?

- Мне кажется, что эти люди абсолютно разной возрастной категории. Кстати говоря, молодежь сейчас очень активна. Мало того, что она сама избирается в качестве муниципальных кандидатов, так еще интересуется выборами. Поэтому я надеюсь и на молодежь.

- Как вы привлекаете молодежь к выборам?

- Вы знаете, я самый молодой кандидат. Уже своим участием я привлекаю более молодые и здоровые силы к выборам.

Оппозиционер Алексей Навальный призывает к участию в ”умном голосовании”. В Петербурге оно подразумевает голосовать за любого, кроме нынешнего врио Александра Беглова. Как вы относитесь к этой кампании?

У меня другой призыв: ни одного голоса ”Единой России”. Я хочу изменить то, с чем не согласна. Я иду бороться с монополией партии власти, для нас принципиально важно разбить эту монополию сначала на муниципальном уровне. Для этого и важна высокая явка.

Если вы станете губернатором, то вам все равно придется работать с ”Единой Россией”.

Мы создадим коалиционное правительство, об том сказано у меня в программе. Чем больше конкуренция во власти, тем меньше коррупции, больше решений для людей. Власть должна меняться.

-Вы амбициозный человек?

- Я работающий человек. За 10 лет прошла большой путь от рядового члена партии до депутата законодательного собрания. Сейчас у меня статус кандидата в губернаторы, я привыкла работать. Мне хочется показать образ другого чиновника и другого политика, который близок людям. Кто не отделяет и не отстраняет: вот вы там, а я здесь. Я с народом. Вот какая есть, такая я есть.

- То была первая часть вопроса. Если вы станете губернатором, то потом выше намерены идти?

- В президенты? Да, почему нет.

В России женщина может стать президентом?

Думаю, да. Я выступаю за гендерное равноправие. Этого нет ни у одного из кандидатов в предвыборной программе. К сожалению, у нас существует стеклянный потолок для женщин. Например, в Думе всего 11% женщин-депутатов. На муниципальном уровне у нас много женщин, но чем выше уровень, тем их меньше. Женщины не могут пробить стеклянный потолок. Поэтому я говорю всегда о том, что это обязанность государства — поддерживать женщин. Женщина-президент, почему нет?

- Вы выступаете за равные права, поддерживаете ли вы в этом вопросе ЛГБТ?

Я нормально отношусь ко всем людям. Другое дело, я против привлечения внимания к сексуальной ориентации там, где это не имеет важного значения. У нас оргкомитет Марша в защиту Петербурга принял решение: не приветствовать флаги ЛГБТ. Почему? Потому что наше шествие посвящено градозащитной тематике. Приходите с лозунгами за защиту культурного наследия — и вам будут рады. Но зачем пытаться всегда в центр внимания ставить сексуальную ориентацию? Один человек написал мне ВКонтакте, что вот давайте сделаем один район для секс-меньшинств. Я говорю: нет ребята, так делать нельзя, ни в коем случае. У нас есть Конституция — защищать права разных людей. Это обязанность государства. Естественно, я не допускаю даже какой-то там мысли про гонения или еще что-то. Это недопустимо. Но мне кажется, что излишнее внимание тоже не нужно.

- Как вы думаете, врио губернатора Беглов справляется со своими обязанностями?

- Обещаний много, но доверие к власти складывается из многократно выполненных обещаний. Вот этого пока мы еще не увидели.

- Каких конкретно обещаний он не выполнил?