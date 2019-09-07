07.09.2019, 21:48
DELFI В СПб | ФОТО и ВИДЕО: В штабе Навального прошли обыски, СК заявил об обнаружении бюллетеней для "вбросов"
По сообщению Следственного комитета России, за день до выборов губернатора Петербурга в штабе Алексея Навального были обнаружены бюллетени для голосования.
Как сообщает СК, в ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга.
По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организована доследственная проверка. Представители штаба Навального заверяют, что бюллетени подбросили. Подробнее - в видеорепортаже Delfi.
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