07.09.2019, 21:48

DELFI В СПб | ФОТО и ВИДЕО: В штабе Навального прошли обыски, СК заявил об обнаружении бюллетеней для "вбросов"

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
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По сообщению Следственного комитета России, за день до выборов губернатора Петербурга в штабе Алексея Навального были обнаружены бюллетени для голосования.

Как сообщает СК, в ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организована доследственная проверка. Представители штаба Навального заверяют, что бюллетени подбросили. Подробнее - в видеорепортаже Delfi.

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