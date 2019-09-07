DELFI В СПб | ФОТО и ВИДЕО: В штабе Навального прошли обыски, СК заявил об обнаружении бюллетеней для "вбросов"

Как сообщает СК, в ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организована доследственная проверка. Представители штаба Навального заверяют, что бюллетени подбросили. Подробнее - в видеорепортаже Delfi.