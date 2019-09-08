DELFI В СПб: ”Эстония впереди нас”. В случае победы кандидат в губернаторы Амосов будет перенимать опыт Ласнамяэ и Тарту

- Схема примерно такая же, как и на любых губернаторских выборах, которые сейчас проходят в России. Первое место в первом туре занимает представитель действующий власти, в данном случае это Беглов. Я рассчитываю занять второе место. Вопрос в том, будет ли второй тур. Для этого нужна явка в 40%. Если будет второй тур, то в нем я побеждаю. В этом я уверен.

- Оппозиционер Алексей Навальный призывает голосовать в Петербурге за любого, кроме Беглова. Расцениваете ли вы его призыв, как косвенную поддержку?

- Несомненно. Честно говоря, я долго был против этого лозунга. Потому что, в этом списке был господин Бортко (кандидат Владимир Бортко сняться с выборов — прим.). Он мне совсем не нравился, потому что он любит произносить речи в пользу Сталина. Какие-то такие у него странные представления о жизни. Но после того, как он снялся, считаю, что это прекрасный лозунг, и он работает на меня.

- В 2007 году вы участвовали в Марше несогласных, тогда вас даже задерживали. Как вы сегодня относитесь к протестам в Москве?

- Я сочувствую людям, которых задерживают на акциях протеста. Я знаю некоторых людей, которых не допустили до участия в выборах. Например, есть такой деятель московского "Яблока" Андрей Бабушкин. Он известный правозащитник, я его лично знаю. Он честный и порядочный человек. Представить, что Бабушкин специально допускал какие-то нарушения, я не могу. Поэтому считаю, несправедливым, что его не допустили к выборам. В тоже время я очень хорошо отношусь к Элле Александровне Памфиловой, председателю Центральной избирательной комиссии. И я не могу не прислушиваться к ее позиции о том, что нарушения были у многих кандидатов. Большой вопрос в том, как вела себя полиция в отношении демонстрантов. Это у меня вызывает большие возражения. Мне кажется, что митинги, шествия надо было разрешать. Естественно, держать их в каких-то заявленных рамках. Но когда вы не разрешаете проведение митингов, то держать их в заявленных рамках гораздо труднее. И все же я уверен, что Собянину удастся сохранить большинство в Московской городской думе. Это мой прогноз. Собянин, как мэр, работал неплохо именно по решению хозяйственных вопросов, но свое политическое лицо он серьезно испачкал.

- А как вы оцениваете работу врио губернатора Александра Беглова?

- Я с уважением отношусь к Александру Дмитриевичу Беглову. Он знает город, болеет за него. Но здесь нужна другая власть, нужен другой стиль власти. Общество заявляет о том, что оно хочет больше влиять на власть, хочет контролировать власть. В этом смысле нынешнее правительство города, администрация, которую возглавляет Беглов, все-таки больше бюрократическая. Это то, против чего я выступаю. Смысл моей программы — это шаги по демократизации, по выборам районных советов, по созданию системы сдержек и противовесов. Поэтому мы с ним политически расходимся. То, что он хочет городу добра, в этом я не сомневаюсь. Во время телевизионных дебатов он участвовал в четырех раундах из шести. Я считаю, что это очень важно, потому что в России во многих случаях идущие на выборы руководители уклоняются от дебатов. Тот же Собянин, Путин не участвуют в дебатах. А вот Беглов это сделал, и ему за это надо поставить большой плюс.

- Прошлой зимой у петербуржцев были вопросы по уборке снега. Один из пунктов в вашей предвыборной программе — перенять систему уборки снега из Эстонии и Финляндии. Вы знаете, как она работает в Эстонии?

— Конечно! Весной этого года, когда еще лежал снег, мы с помощником были в Тарту. Нам помогла ассоциация ЖСК и ТСЖ нашего города, то есть, это аналог ваших квартирных товариществ. В Тарту мы ознакомились с системой уборки улиц. В общем, мы поняли, что эта система очень правильная, там четко распределена ответственность. За каждым домом закреплена уборочная зона.

Четко понятно, что делают городские власти, что делает квартирное товарищество, что делают другие домовладельцы, введена ответственность. То есть, можно оштрафовать за то, что неправильно убираются улицы.

Я, кстати, читал о регламенте уборки снега в дореволюционном Петербурге. В принципе, это похоже на то, что сегодня работает в Эстонии и Финляндии. Так что все новое — хорошо забытое старое. Надо вернуть эту систему.

- Что бы вы еще переняли от Эстонии?