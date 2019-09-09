DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: В российской политике без перемен

Отправить заявку для интервью с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым оказалось настоящим квестом. Согласовать интервью с его пресс-секретарями по телефону или обычной перепиской по мейлу нельзя. Необходимо было оформить заявку на фирменном бланке концерна Ekspress Meedia с подписью главреда RusDelfi Андрея Шумакова, далее ее надо было отсканировать и отправить в пресс-службу. Как пояснили в пресс-службе по телефону, обычное письмо по электронной почте они не считают официальным запросом. На момент сдачи этого номера в печать ответа от пресс-службы Беглова не поступило.

Сразу же после прибытия в северную столицу РФ в пятницу, 6 сентября, первый же встречный человек сам завел разговор на тему выборов. Это был таксист, который вез в гостиницу. ”Ты сам-то по жизни кем будешь?” — задал первый вопрос водитель. Эта формулировка вопроса явно выдает его криминальное прошлое. Да и по манере разговора это было понятно.

Отвечаю как есть, мол, журналист. ”А-а-а, бездельник. Ты физически не работаешь, значит бездельник. Таких же бездельников мы будем выбирать”, — парировал он и привел массу доводов, почему у власти стоят бездельники.

После заселения в отель, сразу же отправился на интервью с оппозиционными кандидатами в губернаторы. Офис Тихоновой находится в центре, недалеко от Сенной площади. Помещение офиса довольно скромное. Компьютерная техника не навороченная, никаких Apple в офисе замечено не было. Офис Амосова находится на приличном расстоянии от центра, в районе метро Академическая.

Ни в одном из кандидатов не чувствовалось явной уверенности в своей победе. Надежде Тихоновой 45 лет, она самый молодой кандидат в губернаторы. Она сама делает акцент на том, что самая молодая из всех кандидатов, поэтому рассчитывает на голоса молодежи. Амосов говорит, что победит только в том случае, если будет второй тур выборов. Второй тур будет, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов от всех проголосовавших.

С оппозиционными депутатами об интервью удалось договориться заранее по электронной почте. Во время беседы оба оппозиционных кандидата в губернаторы сформулировали три основных тезиса, что они сделают, если придут к власти. Их цели совпали на 100% — это проблема нехватки мест в детских садах, сохранение зеленых зон, которые хотят застроить, и проблема метро, которое строится довольно медленно по сравнению с Москвой.

На избирательных участках, проведя в общей сложности четыре с половиной часа, так и не удалось поговорить на камеру с людьми, которые пришли проголосовать. Все отказывались. Удивительно, обычно в Петербурге во время уличных опросов люди сами подходят, завидев издалека камеру.

Кстати, мои знакомые, которые когда-то жили в Эстонии и переехали на постоянное место жительства в Петербург, почти все отказались давать комментарии на видеокамеру. Согласилась только Ольга, моя одноклассница. Однако она на выборы не пошла, пояснила это тем, что ничего не понимает в политике.

Интервью дали только кандидаты в депутаты муниципальных органов Аван Сорокин и Константин Хрщонович. Сорокин отдал свой голос за Амосова, а Хрщонович за Тихонову. В муниципальных избирательных бюллетенях каждый поставил галочки напротив своей фамилии. Но в этих бюллетенях надо выбрать пятерых депутатов, поэтому каждый из них проголосовал за своих соратников по партии.

За день до выборов не обошлось без провокации. В петербургский офис оппозиционера Алексея Навального нагрянули с обыском. В туалете нашли заполненные бюллетени, которые, как предполагает Следственный комитет, предназначались для вбросов.

Сотрудница штаба Навального в Петербурге Антонина Арефьева, которая находилась в офисе во время, когда пришли сотрудники СК, рассказала, что с силовиками пришел неизвестный человек. По ее словам, изначально они сказали, что это их человек, а потом заявили, что не знают, кто это такой.

”Во время обыска этого человека пропустили в туалет, а другой сотрудник преградил нам вход. Три раза сотрудники Следственного комитета заходили в туалет и только после того, как зашли в четвертый раз, что-то нашли. Видать, бюллетени так спрятали, что они сами и потом не могли их найти”, — рассказывает Арефьева.

Позже СК сообщил, что в ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования.

На фоне этого глава штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев заявил, что это одни из самых грязных выборов в России за последнее время. Кстати, Шуршев тоже является кандидатом в депутаты муниципалитета. Перед тем, как зарегистрировать свою кандидатуру, он отдал свою фотографию для информационного стенда на участке. Когда фотография была распечатана на стенде, то Навальный и сам Шуршев заявили, что ее отфотошопили — Александру пририсовали чужую челюсть.