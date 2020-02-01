01.02.2020, 08:19

DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ | "Чтобы жить хотя бы на 80 евро в месяц". Почему бездомный диджей из Эстонии намерен получить паспорт РФ


корреспондент, монтаж
Прийт Симсон
Фото и видео
EST

Диджей из Эстонии Алексей Никоноров, о котором корреспондент RusDelfi Роман Старапопов неоднократно писал, уже полтора года находится в Петербурге. В палатке для бездомных. В Эстонию он из-за просроченного серого паспорта вернуться не может — закон не на его стороне. Поэтому диджей принял решение ходатайствовать о получении паспорта РФ, а затем о пенсии по инвалидности, которая в лучшем случае будет составлять 80 евро.

Алексей надеется на получение паспорта РФ как на последнюю возможность вернуться к нормальной жизни. У него до последнего теплилась надежда, что Эстония восстановит его просроченный серый паспорт и выдаст вид на жительство. Увы.

Навстречу пошла российская сторона. Федеральная миграционная служба выдала Алексею документ — заключение об удостоверении личности иностранного гражданина или лица без гражданства. Первый шаг для получения гражданства РФ сделан.

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Для получения российского паспорта Алексею необходимо собрать пакет документов: заявление на выдачу паспорта, свидетельство о рождении, копию заключения об установлении личности. ФМС требует также свидетельство о заключении либо расторжении брака. Такой бумаги нет, но диджей уверен, что на принцип ФМС не пойдет.

– Я думаю, мы это обойдем, — говорит он.

В 2002 году Никоноров попал в петербургскую больницу, где ему сделали операцию. Этот, казалось бы, не столь приятный случай сегодня поможет ему доказать, что он действительно проживал на территории России. Осталось только направить соответствующий запрос в больницу.

– Получу паспорт, а после этого буду делать инвалидность, — делится он своими планами на будущее.

У Алексея рассеянный склероз. Однако какую сумму ему будет платить российское государство в качестве пособия, пока неизвестно.

– Это, на самом деле, много от каких факторов зависит. Первую группу не дадут, потому что первая группа — это нужно лежать и как бы ”ходить под себя”, — рассуждает он. — Вторую или третью. То есть могут дать изначально третью — ”минималку”, а потом — вторую.

Страховые пенсии в России были проиндексированы 1 января этого года. После этой индексации величина фиксированной выплаты составит:

для I группы — 11 372 руб. 50 коп. (166 евро);
для II группы — 5686 руб. 25 коп. (83 евро);
для III группы — 2843 руб. 13 коп. (42 евро).

Получается, что в лучшем случае, если Алексею дадут II группу, ему придется жить, а точнее — выживать, на 80 евро в месяц. В случае, если у него будет III группа, — на 40 евро!

Удивительно, но он уверен, что этих денег должно хватить, чтобы снять комнату в коммуналке, и на еду:

– У меня есть знакомые, которые занимаются комнатами, — поясняет Алексей.

После того как паспорт окажется на руках, Алексей (он не теряет надежды) снова поедет на родину. Разумеется, не на постоянное место жительство.

– На ПМЖ не получится, потому что для этого мне нужны эстонские документы. Просто приехать. Возможно, поработать в клубе, сыграть сет в Тарту или Таллинне. Там есть друзья…

Чтобы вернуться на родину, необходимо письменное согласие родственников, которые смогут его содержать.

– Там бесполезняк, — рассказывает он об отношениях с родней. Впрочем, ранее он сам признавался, что не воспитывал сына и с женой не общался. А его отец ушел из семьи, когда Алексею было два года. С тех пор никогда не виделись.

Портал Delfi неоднократно рассказывал о проблеме Алексея, пытаясь ему помочь. Были привлечены юристы, проведены встречи с чиновниками из Министерства иностранных дел. Также при содействии Delfi Никоноров попал на прием в консульство Эстонии в Санкт-Петербурге. Проблему диджея пыталась решить и евродепутат от Эстонии Яна Тоом. Год назад она сообщала, что ее бюро сделало важный шаг, чтобы вернуть бездомного с просроченным серым паспортом в Эстонию.

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