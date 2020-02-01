DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ | "Чтобы жить хотя бы на 80 евро в месяц". Почему бездомный диджей из Эстонии намерен получить паспорт РФ

– Это, на самом деле, много от каких факторов зависит. Первую группу не дадут, потому что первая группа — это нужно лежать и как бы ”ходить под себя”, — рассуждает он. — Вторую или третью. То есть могут дать изначально третью — ”минималку”, а потом — вторую.
Страховые пенсии в России были проиндексированы 1 января этого года. После этой индексации величина фиксированной выплаты составит:
для I группы — 11 372 руб. 50 коп. (166 евро);
для II группы — 5686 руб. 25 коп. (83 евро);
для III группы — 2843 руб. 13 коп. (42 евро).
Получается, что в лучшем случае, если Алексею дадут II группу, ему придется жить, а точнее — выживать, на 80 евро в месяц. В случае, если у него будет III группа, — на 40 евро!
Удивительно, но он уверен, что этих денег должно хватить, чтобы снять комнату в коммуналке, и на еду:
– У меня есть знакомые, которые занимаются комнатами, — поясняет Алексей.
После того как паспорт окажется на руках, Алексей (он не теряет надежды) снова поедет на родину. Разумеется, не на постоянное место жительство.
– На ПМЖ не получится, потому что для этого мне нужны эстонские документы. Просто приехать. Возможно, поработать в клубе, сыграть сет в Тарту или Таллинне. Там есть друзья…
Чтобы вернуться на родину, необходимо письменное согласие родственников, которые смогут его содержать.
– Там бесполезняк, — рассказывает он об отношениях с родней. Впрочем, ранее он сам признавался, что не воспитывал сына и с женой не общался. А его отец ушел из семьи, когда Алексею было два года. С тех пор никогда не виделись.
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