DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ | "Чтобы жить хотя бы на 80 евро в месяц". Почему бездомный диджей из Эстонии намерен получить паспорт РФ

Алексей надеется на получение паспорта РФ как на последнюю возможность вернуться к нормальной жизни. У него до последнего теплилась надежда, что Эстония восстановит его просроченный серый паспорт и выдаст вид на жительство. Увы.

Навстречу пошла российская сторона. Федеральная миграционная служба выдала Алексею документ — заключение об удостоверении личности иностранного гражданина или лица без гражданства. Первый шаг для получения гражданства РФ сделан.

Для получения российского паспорта Алексею необходимо собрать пакет документов: заявление на выдачу паспорта, свидетельство о рождении, копию заключения об установлении личности. ФМС требует также свидетельство о заключении либо расторжении брака. Такой бумаги нет, но диджей уверен, что на принцип ФМС не пойдет.

– Я думаю, мы это обойдем, — говорит он.

В 2002 году Никоноров попал в петербургскую больницу, где ему сделали операцию. Этот, казалось бы, не столь приятный случай сегодня поможет ему доказать, что он действительно проживал на территории России. Осталось только направить соответствующий запрос в больницу.

– Получу паспорт, а после этого буду делать инвалидность, — делится он своими планами на будущее.

У Алексея рассеянный склероз. Однако какую сумму ему будет платить российское государство в качестве пособия, пока неизвестно.