DELFI В НЬЮ-ЙОРКЕ | Керсти Кальюлайд: эстонцы не слишком беспокоятся о своей безопасности

Вчера вечером в штаб-квартире ООН подвели черту под продолжавшейся два года кампанией Эстонии как претендента в непостоянные члены Совета безопасности ООН. Кальюлайд сказала, что речь идет все-таки о рабочем дне, а не праздничном.

Кампания была самым масштабным имиджмейкерским проектом Эстонии за границей в ближайшей истории. Кальюлайд указала, что она помогла вымостить дорогу для эстонских предпринимателей в странах, где делопроизводство идет, скорее, сверху вниз. "Известность — это безопасность, если никто не знает, что такое Эстония, какова история Эстонии, то это просто один клочок земли где-то в Восточной Европе и не представляет особого интереса, что будет с этим клочком земли, а если это страна, которая за 30 лет поднялась из числа бедных стран в хвост богатых стран, стала членом ОЭСР, то это история. И чем больше в мире глав государств, которые знают эту историю, тем лучше это работает в защите нашей безопасности. Когда тебе нужны друзья, их поздно начинать искать", — сказала президент.

Она посчитала, что Эстония взяла максимум от своей кампании и невозможно было бы найти вещи, которые сделать по-другому. "Мы делали вещи, о которых другие страны, которые претендовали, спрашивали, мол, как вы с этим справились, но все это были вещи, которые мы сами смогли себе выторговать", — сказала Кальюлайд.