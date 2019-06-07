07.06.2019, 13:10

DELFI В НЬЮ-ЙОРКЕ | Керсти Кальюлайд: эстонцы не слишком беспокоятся о своей безопасности

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Хелийз Немсицверидзе
Видео: Андрес Путтинг
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  • Вера Степанова
    Редактор.
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Керсти Кальюлайд вечером накануне выборов непостоянных членов Совета безопасности ООН прокомментировала, что для эстонцев гарантией безопасности до сих пор был только НАТО.

Вчера вечером в штаб-квартире ООН подвели черту под продолжавшейся два года кампанией Эстонии как претендента в непостоянные члены Совета безопасности ООН. Кальюлайд сказала, что речь идет все-таки о рабочем дне, а не праздничном.

Кампания была самым масштабным имиджмейкерским проектом Эстонии за границей в ближайшей истории. Кальюлайд указала, что она помогла вымостить дорогу для эстонских предпринимателей в странах, где делопроизводство идет, скорее, сверху вниз. "Известность — это безопасность, если никто не знает, что такое Эстония, какова история Эстонии, то это просто один клочок земли где-то в Восточной Европе и не представляет особого интереса, что будет с этим клочком земли, а если это страна, которая за 30 лет поднялась из числа бедных стран в хвост богатых стран, стала членом ОЭСР, то это история. И чем больше в мире глав государств, которые знают эту историю, тем лучше это работает в защите нашей безопасности. Когда тебе нужны друзья, их поздно начинать искать", — сказала президент.

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Она посчитала, что Эстония взяла максимум от своей кампании и невозможно было бы найти вещи, которые сделать по-другому. "Мы делали вещи, о которых другие страны, которые претендовали, спрашивали, мол, как вы с этим справились, но все это были вещи, которые мы сами смогли себе выторговать", — сказала Кальюлайд.

Относительно кампании Эстонии за границей указывали на то, что президент в качестве "гербового животного", то есть патрона — редкость и заслуживает внимания. "У нас в Эстонии это обусловлено распределением работы, правительство связано с Евросоюзом и НАТО. У президента этого временного ресурса, пожалуй, больше", — сказала Кальюлайд.

Несмотря на усилия, в Эстонии кампания все-таки осталась далекой для эстонцев. "Эстонцы не слишком беспокоятся о своей безопасности, НАТО ведь обеспечивает нашу безопасность. У НАТО ведь 100-процентный успех по этой части, никто не нападал ни на одну из стран НАТО, и поэтому эта тема остается немного далеко от эстонцев. Но я считаю, что все эстонцы понимают, что за Украину хорошо стоять в Совете безопасности и отстаивание Украины означает и отстаивание безопасности Эстонии".

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