07.06.2019, 11:50
DELFI В НЬЮ-ЙОРКЕ: Эстония баллотируется в Совет Безопасности ООН. В честь этого прошли торжественный прием и танцы
Эстония баллотируется в Совет Безопасности ООН, чтобы стать непостоянным членом. В честь этого в Нью-Йорке прошли торжественный прием и зажигательный праздник, где выступила с речью президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а народ развлекали NOËP и DJ Bilal.
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