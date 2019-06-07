07.06.2019, 11:50

DELFI В НЬЮ-ЙОРКЕ: Эстония баллотируется в Совет Безопасности ООН. В честь этого прошли торжественный прием и танцы


rus.delfi.ee
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DELFI В НЬЮ-ЙОРКЕ: Эстония баллотируется в Совет Безопасности ООН. В честь этого прошли торжественный прием и танцы
Foto: Andres Putting

Эстония баллотируется в Совет Безопасности ООН, чтобы стать непостоянным членом. В честь этого в Нью-Йорке прошли торжественный прием и зажигательный праздник, где выступила с речью президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а народ развлекали NOËP и DJ Bilal.

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