DELFI В НЬЮ-ЙОРКЕ: Эстония баллотируется в Совет Безопасности ООН. В честь этого прошли торжественный прием и танцы

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Foto: Andres Putting

Эстония баллотируется в Совет Безопасности ООН, чтобы стать непостоянным членом. В честь этого в Нью-Йорке прошли торжественный прием и зажигательный праздник, где выступила с речью президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а народ развлекали NOËP и DJ Bilal.