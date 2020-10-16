DELFI В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ | Жители обстрелянного нагорно-карабахского села обратились к эстонцам: вы - сплоченный народ, как и армяне

Группа журналистов рано утром направилась в нагорно-карабахскую деревню Красный Базар, что находится в 35 километрах к юго-востоку от Степанакерта.

- Идущие на смерть, — шутит кто-то из журналистов, садясь в машину.

- И это не шутка, а констатация фактов, — добавляет другой.

- Ваша машина помечена, — говорит местный житель, который помогает группе журналистов с освещением событий. — Сейчас вам дадут в руки и автоматы и вперед. А вы что думали? Вы на войну попали!

Во время поездки водитель просит внимательно смотреть в окно, поскольку по данной местности постоянно летают беспилотники.

- Если увидите, сразу сообщите. Они не возвращаются обратно, могут упасть на гражданскую машину.

- Какие наши действия в этом случае?

- Разбегаемся из машины.

Прибыв в Красный Базар, слышим звуки ударов. Если в первый день пребывания в горячей точке от каждого звука взрыва пробивала дрожь, то на второй день становится привычно и регулярные глухие хлопки остаются где-то на заднем фоне.

По словам жителя соседнего села Грайра Арутюняна, который был братом погибшего Армена, Красный базар подвергается обстрелу кассетными снарядами ежедневно в 7 часов вечера.

Грайр Фото: Роман Старапопов

Ровно в 19:00 Грайр позвонил другому брату из Еревана, но тот не ответил. Через два часа Грайр вновь набрал брата из Еревана. Тот сообщил, что Армен погиб буквально в 20 метрах от дома. Армен запрыгнул в машину и поехал в бомбоубежище. Снаряд угодил прямо в машину. Армен работал электриком.

- Каждый день бомбят. А вчера было особо страшно, — делится впечатлениями Грайр, который приехал к дому погибшего брата.

Несмотря на то, что местность ежедневно бомбят, Грайр не собирается покидать родной дом.

- Здесь наша земля. Куда уезжать? Здесь хозяйство, все здесь, — говорит Грайр, который уверен, что перемирие наступит совсем скоро — стороны сядут за стол, проведут мирные переговоры и достигнут соглашения о прекращении огня.

- Нам война не нужна. И им тоже не нужна, — уверен мужчина.

Житель Красного Базара Степан признается, что находиться дома страшно, но уезжать некуда. Он знает, что неподалеку погиб его сосед. Еще один житель села Гарник, дом которого находится в 15 метрах от дома погибшего, говорит, что жители Красного Базара гибнут в результате обстрела не впервой. Сколько точно погибло — никто не знает.