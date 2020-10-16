DELFI В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ | Жители обстрелянного нагорно-карабахского села обратились к эстонцам: вы - сплоченный народ, как и армяне

В четверг удары были нанесены по нагорно-карабахскому селу Красный Базар. В результате бомбежки погиб мирный житель. Снаряд его настиг в машине в 20 метрах от собственного дома. Местные жители говорят, что местность подвергается обстрелу ежедневно в одно и то же время.
Группа журналистов рано утром направилась в нагорно-карабахскую деревню Красный Базар, что находится в 35 километрах к юго-востоку от Степанакерта.
- Идущие на смерть, — шутит кто-то из журналистов, садясь в машину. - И это не шутка, а констатация фактов, — добавляет другой. - Ваша машина помечена, — говорит местный житель, который помогает группе журналистов с освещением событий. — Сейчас вам дадут в руки и автоматы и вперед. А вы что думали? Вы на войну попали!
Во время поездки водитель просит внимательно смотреть в окно, поскольку по данной местности постоянно летают беспилотники. - Если увидите, сразу сообщите. Они не возвращаются обратно, могут упасть на гражданскую машину. - Какие наши действия в этом случае? - Разбегаемся из машины.
Прибыв в Красный Базар, слышим звуки ударов. Если в первый день пребывания в горячей точке от каждого звука взрыва пробивала дрожь, то на второй день становится привычно и регулярные глухие хлопки остаются где-то на заднем фоне.
По словам жителя соседнего села Грайра Арутюняна, который был братом погибшего Армена, Красный базар подвергается обстрелу кассетными снарядами ежедневно в 7 часов вечера.
Ровно в 19:00 Грайр позвонил другому брату из Еревана, но тот не ответил. Через два часа Грайр вновь набрал брата из Еревана. Тот сообщил, что Армен погиб буквально в 20 метрах от дома. Армен запрыгнул в машину и поехал в бомбоубежище. Снаряд угодил прямо в машину. Армен работал электриком.
- Каждый день бомбят. А вчера было особо страшно, — делится впечатлениями Грайр, который приехал к дому погибшего брата.
Несмотря на то, что местность ежедневно бомбят, Грайр не собирается покидать родной дом.
- Здесь наша земля. Куда уезжать? Здесь хозяйство, все здесь, — говорит Грайр, который уверен, что перемирие наступит совсем скоро — стороны сядут за стол, проведут мирные переговоры и достигнут соглашения о прекращении огня.
- Нам война не нужна. И им тоже не нужна, — уверен мужчина.
Житель Красного Базара Степан признается, что находиться дома страшно, но уезжать некуда. Он знает, что неподалеку погиб его сосед. Еще один житель села Гарник, дом которого находится в 15 метрах от дома погибшего, говорит, что жители Красного Базара гибнут в результате обстрела не впервой. Сколько точно погибло — никто не знает.
- Вы из Эстонии? Передайте эстонцам, что они сплоченный народ, как и мы, армяне. Большой привет эстонцам! — говорит Гарник. К беседе подключился Степан. Говорит, что эстонцы — стальной народ.
- Вот такой, как мой кулак, — показывает Степан.
В это время к дому напротив на машине подъезжает другой житель. Из салона авто он выходит с автоматом.
- О чем мне вам рассказывать? Здесь ничего хорошего не происходит, — говорит Арам Газарян. По его словам, автомат в данных боевых условиях не защитит: "Мы-то идем с автоматом вперед, а они бьют с воздуха с беспилотников".
Сегодняшний выезд на место боевых действий был коротким. По возвращению на место дислокации телефон подключается к интернету. Тут же по WhatsApp раздается звонок. На экране телефона вижу, что это Вардан, с которым мы познакомились в самолете, когда летели из Минска в Ереван.
- Ты куда пропал, Рома джан? Ты где? Что у тебя? Сегодня целый день звоню, а ты не на связи, — выпалил мой лучший армянский друг и хорошим русским матерным объяснил, чтобы не лез на рожон. Кстати, Вардан так и записан у меня в телефоне — Best Armenian friend.
Договорились держать связь постоянно, а перед обратным вылетом снова увидеться в Ереване.
К вечеру решил поужинать в кафе. Местные дали координаты. Захожу в помещение — за столом сидят люди в форме, среди них одна девушка лет 25. Очень красивая, но скромная.
- Ой, извините, я перепутал. Хотел в кафе, — обращаюсь ко всем.
- Нет, не перепутал. Садись, дорогой. Кушать хочешь? Сейчас все будет, — ответил седовласый мужчина лет 55-60. За столом военные объясняют, что он — хозяин заведения. А женщина, которая принесла плов, — его супруга. Удивительное гостеприимство, даже белой вороной не чувствовал себя в этой компании. Перед уходом попросил счет. Владелец отреагировал в резкой форме сообщив, что здесь деньги не берут. Мою попытку оставить деньги на столе тут же завернули.
- Я не могу так, вы меня накормили, возьмите, пожалуйста, деньги, — обращаюсь к хозяину заведения. - Спасибо, что зашел. Заходи, здесь всегда рады своим. - Какой я свой? Я из Эстонии, не армянин, приехал как журналист. - Ты здесь и журналист, и уже свой.
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