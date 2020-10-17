DELFI В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ | ФОТО И ВИДЕО: Степанакерт вновь бьют “Градом”, линия фронта смещается к городу

Сигналы тревоги в Степанакерте, соответственно и удары слышны все чаще. Местные военные говорят, что по городу бьют из систем “Град”. Снаряды этой системы могут поражать цель на расстоянии до 40 километров, то есть линия фронта от города сейчас находится близко.

Около разбомбленного дома собирает вещи мужчина. Его зовут Владимир, это его дом. По словам мужчины, удар пришелся примерно на 4 часа утра. В это время в доме находилась его мать. Она получила ранение.

Судя по кратеру глубиной около 7 метров, снаряд упал во дворе. Жить в этом доме нельзя. Владимир говорит, что придется искать новое место жительства. Он знает, что армяне не оставят его семью в беде. “Дом дадут, будем жить там. Из Степанакерта мы никуда не уедем”, — говорит мужчина.

По разговорам в городе ситуация на линии фронта сложная. Местные жители опасаются, что через неделю в город войдет азербайджанская армия.